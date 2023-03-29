"TCG ANADOLU" için düzenlenecek törenin tarihi belli oldu

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; TCG ANADOLU Amfibi Hücum Gemisi (LHD)’nin, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterine alınması sebebiyle resmi tören düzenlenecek.

Şu an için 8 Nisan’da düzenlenmesi beklenen törenle birlikte TCG ANADOLU, resmen Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine dahil edilmiş olacak. Öte yandan bu yıl içerisinde, TCG İSTANBUL Firkateyni ile TCG PİRİREİS Denizaltısının da envantere gireceği açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Projesi kapsamında inşa edilen TCG ANADOLU, esasında geçtiğimiz aylarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmişti.

Ön kabulleri gerçekleştirilen TCG ANADOLU’nun, nihai kabul faaliyetlerinin de resmi tören düzenleneceğine göre gerçekleştiği söylenebilir. İspanya ile Türkiye tarafından ortaklaşa geliştirilen TCG ANADOLU ile birlikte Türk Donanması; ilk kez bir deniz platformunda, ikiden fazla hava aracı konuşlandırabilme kabiliyetine erişmiş olacak.

Öte yandan TCG ANADOLU LHD’de kullanılacak Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA)’nda da ilk teslimatlar çok kısa süre önce gerçekleştirildi. FNSS tarafından geliştirilen ve çok özel bir tasarıma sahip olan ZAHA’lar, hem denizde hem de karada hareket ederek çıkarma harekatlarında görev alacaklar.

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TCG ANADOLU (L400) Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi; Ege, Karadeniz ve Akdeniz harekât alanlarında ve gerektiğinde Hint Okyanusu (Arap Yarımadasının kuzeyi, Hindistan’ın batısı) ile Atlantik Okyanusu (Avrupa’nın batısı, Afrika’nın kuzeybatısı)’nda kullanılabilecektir.

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG ANADOLU, 1 Amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını ana üs desteği olmadan kriz bölgelerine taşıyabilecek, havuzunda taşıyacağı çıkarma araçları ile çıkarma operasyonlarına katılabilecek ve envanterdeki en ağır NATO helikopterleri ile dönebilen rotorlu Osprey hava araçlarının gece ve gündüz operasyon yapmasına olanak sağlayacak bir uçuş güvertesine sahip olacaktır.

Ayrıca, F-35B gibi dikey iniş ile kısa mesafede kalkış yapabilecek taktik uçaklarında konuşlanabileceği TCG ANADOLU ile Türkiye Cumhuriyeti bölgesel güç aktarım kabiliyetini, orta ölçekli küresel güç aktarımına çevirebilecektir.

TCG ANADOLU, ameliyathane, röntgen cihazları, diş tedavi üniteleri ile yoğun bakım ve enfeksiyon odaları dahil en az 30 yatak kapasitesine sahip bir revir/hastaneye sahip olacak ve insani yardım operasyonlarında Hastane Gemisi olarak görev yapabilecektir.

TCG ANADOLU’nun özellikleri

- Gemi 231 metre uzunluğa ve 32 m genişliğe sahip olacak.

- Geminin tam yük deplasmanı en fazla 27.436 ton olacak.

- Gemi tam yük deplasmanında en az 20,5 knot azami sürate ve 16 knot ekonomik sürate sahip olacak.

- Gemi ekonomik sürati ile tam yükte en az 9.000 deniz mili seyir siasına sahip olacak.

- Geminin içindeki su alabilen havuza; her biri 1 adet tank taşıyan 4 adet LCM gemisi (Mekanize Çıkarma Gemisi) girebilecek.

Araç güvertelerinde;

- 13 adet Tank

- 27 adet Zırhlı Amfibi Hücum Aracı-ZAHA

- 6 adet Zırhlı Personel Taşıyıcı-ZPT

- 33 adet Muhtelif Araç

- 15 adet Römork olmak üzere

- Toplamda 94 adet ataç taşıyabilecek

Uçuş güvertesinde;

- Toplam 10 helikopter veya 50 adet SİHA konuşlandırılabilecek.

- Gemi, 1.223 personel taşıma kapasitesine sahip olacak.

- Gemide, tam teşekküllü hastane imkânı ve 2 adet ameliyathane olacak.

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