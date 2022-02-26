TCDD’ye ‘Bakımdan Sorumlu Kuruluş Yetkinliği Sertifikası’

Kurumun aldığı sertifikayla demir yolu trafiğinde kullanılan araçların bakımlarını uluslararası standartlarda yaptığı belgelenmiş oldu. ECM sistemiyle araçların bakıma tabi tutulduklarını ve emniyetli bir şekilde çalıştırıldıklarını ortaya koyan TCDD, daha önce dışardan hizmet alımıyla gerçekleştirdiği işlemi bundan sonra kendisi yapacak. Böylece kamu kaynaklarının kullanımı açısından ciddi tasarruf sağlayacak. İşletime çıkarılacak ya da işletimden alınacak araç kontrolünü uluslararası standartlarda belirleyecek TCDD, böylece bütün yolcu ve yük vagonlarının gerek yurt içinde gerekse Avrupa Birliği ülkeleri demir yolu ağlarında serbestçe trafikte olmalarına olanak tanıyacak.