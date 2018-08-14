TCDD'den yüksek gerilim uyarısı

Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünce Dursunbey gar sahasına yüksek gerilim verileceği uyarısı yapıldı.

TCDD'den yapılan yazılı açıklamada, "İnşaatı tamamlanan Dursunbey gar sahası demiryolu elektrifikasyon hattına 17.08.2018 tarihinden itibaren 27500 Volt gerilim verilecektir. Elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir" denildi.