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TCDD'den acele kamulaştırma

TCDD tarafından Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

22 Ağustos 2019 Perşembe 08:49
TCDD'den acele kamulaştırma

ANKARA (AA) - Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki bazı taşınmazların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Toprakkale-Bahçe, Nurdağ-Başpınar-Gaziantep-Mustafayavuz Demiryolu Projesi'nin Nurdağ-Başpınar kesimi kapsamında, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta bulunan bazı taşınmazlarla üzerlerindeki muhdesatın TCDD tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kararda, kamulaştırılacak taşınmazların listesi de yer aldı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 08:49
  1. Cumhurbaşkanı kararı
  2. Gaziantep
  3. Kahramanmaraş
  4. Resmi Gazete
  5. TCDD

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