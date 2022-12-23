TCDD Taşımacılık A.Ş. işçi alımı yapıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden 26.12.2022 - 30.12.2022 tarihleri arasında yapılacaktır. İŞKUR’ca bildirilen NİHAİ LİSTEDE YER ALACAK ADAYLAR, sözlü sınava katılmak için istenen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr) yayınlanacak 1’er adet resimli İş Talep Bilgi Formunu ve Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde ilan edilen tarihler arasında, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İşçi ve İş Mevzuatı Şube Müdürlüğü (Oda No:2050) Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine şahsen veya postayla teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların evrak teslimi neticesinde sınava girip giremeyecekleri evrak teslim süresinin bitiminden sonra açıklanacaktır. Eksik veya uygun olmayan evrakla başvuran adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Sözlü sınav, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınava ilişkin detaylar evrak teslimi sonrası internet sitemizden duyurulacaktır. (www.tcddtasimacilik.gov.tr)

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 4 aydır. TCDD Taşımacılık A.Ş.’de işe başlayan adaylar 5 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

Sadece 18-35 yaş arası ve sadece erkek adaylar başvuru yapacaktır. (İşyerimiz ağır ve tehlikeli iş kapsamında olduğundan ve işçilerin kol gücüyle çalışmasından dolayı)

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