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Ekonomi TCDD personel alımı başvuru şartları | Kamu personel alımı ilanları güncel
Ekonomi

TCDD personel alımı başvuru şartları | Kamu personel alımı ilanları güncel

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, belirsiz süreli işçi olarak 25 demir yolu trafik kontrolörü alacağını duyurdu. Peki, TCDD personel alımı başvuru şartları nelerdir? TCDD başvuruları nereden nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-10-19 11:52:00 -
TCDD personel alımı başvuru şartları | Kamu personel alımı ilanları güncel

Kamuda çalışmak isteyen pek çok kişi güncel ilanların olup olmadığını merak ediyor. Son olarak TCDD personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Peki, TCDD personel alımı başvuruları ne zaman?

TCDD personel alımı başvuru şartları | Kamu personel alımı ilanları güncel

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, demir yolu trafik kontrolörü alımı için 19-25 Ekim döneminde İŞKUR üzerinden başvuru yapılabilecek.

İŞKUR'da ilan edilen iş gücü talebi için evrak teslimi yapan adayların talebin 4 katı veya altında olması durumunda noter huzurunda kura çekimi yapılmayacak.

Nihai listede bulunup, evrak teslimi yapan adayların talebin 4 katından fazla olması durumunda sözlü sınava katılacaklar 17 Kasım saat 10.00'da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No: 3 Altındağ/ANKARA adresinde noter huzurunda kura çekimiyle belirlenecek.

Kurumun internet sitesinde (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında yapılacak sözlü sınavda adaylar sınav kurul üyelerince belirlenen kriterlere göre değerlendirilecek.

Ataması yapılacak 25 demir yolu trafik kontrolörü, İstanbul il sınırlarında atandığı iş yerinde en az 5 yıl çalışacak, bu süre içinde nakil isteyemeyecek.

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