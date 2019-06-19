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TCDD duyurdu! O demiryolu hattı...

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, raylarda meydana gelen sorun nedeniyleBilecik-Arifiye demiryolu hattının 18.45'ten itibaren tren trafiğine kapatıldığını duyurdu.

19 Haziran 2019 Çarşamba 00:01
TCDD duyurdu! O demiryolu hattı...

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada Bilecik-Arifiye demiryolu hattının 18.45'ten itibaren tren trafiğine kapatıldığını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Bilecik-Arifiye demiryolu hattının Doğançay-Alifuatpaşa istasyonları arasında aşırı yağışlar nedeniyle rayların alt kısmında 250 metre uzunluğunda boşalmalar meydana geldiği ve hattın saat 18.45'ten itibaren tren trafiğine kapatıldığı belirtildi.

Eskişehir ve İstanbul yönünden gelen yüksek hızlı trenlerdeki yolcuların Bilecik-Arifiye arasındaki seyahatlerini karayoluyla sağlanacağının kaydedildiği açıklamada, kapanan hattın açılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 00:01
  1. İstanbul
  2. Eskişehir
  3. Bilecik
  4. TCDD
  5. demiryolu

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