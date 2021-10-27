TCDD çevreci projelerle temiz enerjinin lokomotifi olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TCDD’nin çevreci yatırımlara ağırlık verdiğini söyledi. Karaismailoğlu, kurumun 2025 yılına kadar tükettiği enerjinin büyük bölümünü yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı öngördüğüne işaret etti.

Faaliyetler hız kazandı

Karaismailoğlu, elektrikli işletmeciliğin dizele kıyasla yüzde 50’ye varan yakıt tasarrufu sağladığını hatırlattı. Mevcut konvansiyonel hatları elektrikli hale getirme çalışmalarının hız kazandığını vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

Yüzde 40'ına denk geliyor

“Bu kapsamda 2021 yılı itibarıyla TCDD bünyesinde mevcut bulunan ve halihazırda işletmecilik yapılan toplam 4 bin 540 kilometre uzunluğundaki konvansiyonel hat elektrikli hale getirildi. Bu da 11 bin 590 kilometre konvansiyonel hat uzunluğuna sahip TCDD şebekesinin yüzde 40’ına tekabül ediyor. Bunun yanı sıra tamamı elektrikli olan bin 213 kilometre uzunluğundaki yüksek hızlı tren hatları da eklendi. Günümüz itibarıyla toplam hat uzunluğu 12 bin 803 kilometre olan tüm TCDD hatlarının 5 bin 753 kilometresi yani yüzde 45’i elektrikli hale getirildi. Elektrifikasyon projelerinin tamamlanmasıyla 2023 yılı sonuna kadar TCDD bünyesindeki mevcut konvansiyonel hatların yüzde 50’sinin elektrikli hale getirilmesi hedefleniyor.”

Artış eğilimi sürecek

Karaismailoğlu, gerek hat uzunluklarının gerekse elektrikli hatların artmasıyla TCDD’nin elektrik tüketiminin de ilerleyen yıllarda artış göstermeye devam edeceğini aktardı. Karaismailoğlu, yoğun tüketim gözlenen sabit binaların ve tesislerin de belirleneceğini; bunlardan kendi enerjilerini güneş sistemleriyle karşılayabilecek olanların hem tespit hem de fizibilite çalışmalarının yürütüldüğünü kaydetti. Fizibilite ve projelendirme faaliyetleri tamamlanan verimli noktalar için ivedilikle yapım çalışmalarına başlanması ve 2025’e kadar TCDD’nin tükettiği enerjinin yüzde 50’yi aşkın kısmının güneş ve rüzgâr başta olmak üzere yenilenebilir kaynaklardan karşılamasının hedeflendiğine dikkat çeken Karaismailoğlu “Kurum, demir yolunun geçtiği her yere yenilenebilir enerji kaynaklarının ulaştırmada kullanımında lokomotif görevi üstlenecek. Böylece çevreci projelerle temiz enerjinin lokomotifi olacak” ifadelerini kullandı.

Adil Karaismailoğlu, TCDD’nin ‘Sıfır Atık Projesi’ için de düğmeye bastığını anlattı. Karaismailoğlu, projeyle 27 ayda kurum geneli 227 iş yerinde 850 bin 528 kilogram atık toplandığını açıkladı. Böylece 2 milyon 374 bin 577.6 kilovatsaat enerji tasarrufu, 7 bin 803 metreküp su tasarrufu sağlandığını; 66 bin 296 kilogram sera gazı salımının ise önlendiğini bildirdi.

Çevreye duyarlı

Bakanlık olarak çevre projelerine önem verdiklerinin altını çizen Karaismailoğlu, şunları dile getirdi: “Enerji verimliliğini yükselterek Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı, çevreye verilen zararları ve emisyonu azaltmayı amaçlıyoruz. Avrupa’yı 2050 yılında iklim-nötr ilk kıta haline getirmeyi hedefleyen Yeşil Mutabakat’a yönelik Ulusal Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nı da yayınladık. Bütünleşik olarak tasarladığımız ulaşım ekosistemimizde verimlilik esasında tüm modları birbirleriyle entegre hale getiriyoruz. Çok modlu ve dengeli bir ulaşım altyapısı için demir yollarında yatırım seferberliği başlatıyoruz.”