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Ekonomi TCDD Ankara-Sivas YHT Hattı’na 2 milyar lira yatıracak
Ekonomi

TCDD Ankara-Sivas YHT Hattı’na 2 milyar lira yatıracak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl devreye girecek Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı için 2 milyar 50 milyon lira harcama gerçekleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 09:47:00 -
TCDD Ankara-Sivas YHT Hattı’na 2 milyar lira yatıracak

Demir yolu ulaşımına 2021’de toplam 17.8 milyar lira tutarında yatırım yapılması öngörülüyor. Bu kapsamda TCDD’ye 12.5 milyar lira, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na 4.3 milyar lira, TCDD Taşımacılık AŞ’ye 950 milyon lira kaynak ayrıldı. İYILEŞTIRMELERE GIDILECEK TCDD’nin yatırım bütçesinde yer alan Ankara-İstanbul Hızlı Tren projesi için bu yıl 1 milyar 279 milyon 63 bin lira kaynak tahsis edildi. 17 hızlı tren seti alımı için de 1 milyar 62 milyon 154 bin lira ödenek ayrıldı. TCDD bütçesinin kalan kısmı ise yüksek standartlı demir yolu, iltisak hattı, hemzemin geçit iyileştirmeleri gibi çalışmalar için kullanılacak. Öte yandan lojistik ve yük merkezlerinin kurulması amacıyla da 121 milyon lira harcama yapılacak.

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