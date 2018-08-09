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TCDD 73 memur alımı yapacak! İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları; İstanbul, Ankara, Sivas, Malatya, Adana ve Afyonkarahisar şehirlerine 73 kamu personeli alacak.

09 Ağustos 2018 Perşembe 15:50
TCDD 73 memur alımı yapacak! İşte detaylar...

TCDD 9 Ağustos 2018 yayınladığı ilan ile 73 kamu personeli alımı KPSS 60 puan ile yapacak. Başvuruları 10 Ağustos ile 19 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurularda lise, önlisans veya lisans mezunların başvurusu kabul edilecektir.

ALIMI YAPACAK ŞEHİRLER:

İstanbul, Ankara, Sivas, Malatya, Adana ve Afyonkarahisar olarak yayınlanmıştır. Başvurularda istenen belgeler: Öğrenim belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir), KPSS Sonuç Belgesi (16 Ekim 2016 tarihinde yapılan). İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı) olması gerekmektedir.

ALIMI YAPILACAK BÖLÜMLER ŞÖYLE:

Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Elektronik (U Eğitim), Elektronik Yüksek Teknisyenliği, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Makine İş Makineleri, Bilgisayar Destekli Makine, Termik Santral Makineleri, Oto Elektrik-Elektronik, Oto Motor Teknolojileri, Motor, Mekatronik, Mekatronik (U Eğitim), Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi ve Raylı Sistemler Makinistlik bölümleri olması gerekmektedir.

 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 15:50
  1. Sivas
  2. Malatya
  3. İstanbul
  4. Ankara
  5. Afyon
  6. Adana
  7. TCDD
  8. memur alımları
  9. Kpss

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