TCDD e-bilet nasıl alınır? TCDD’den ineternet üzerinden bilet satın almak istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyin.

İlk olarak ebilet.tcddtasimacilik.gov.tr adresine giriş yapın.

Açılan sayfanın sağ üst kısmında bulunan üye girişine tıklayın. Üye bilgilerinizi giredikten sonra resimdeki gibi almak istediğiniz biletle ilgili bilgileri doldurmanız istenir.

İstenen bilgileri doldurduktan sonra ödeme sayfasına yönlendirir. Ödeme işlemi kredi kartı ile yaptıktan sonra TCDD e-bilet satın alma işleminiz tamamlamış olacaktır.

TCDD ile seyahat etmek oldukça rahat ve kolaydır. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında TCDD ile seyahatlerde HES kodu almak gerekiyor. Peki, HES kodu nasıl alınır?

HES kodu nedir?

Tüm yurt içi seyahatlerde güvenli bir seyahat sağlamak için T.C. Sağlık Bakanlığı tedbirleri kapsamında mecburi hale getirilen yeni bir uygulamadır.

T.C. Sağlık Bakanlığı‘nca yayınlanan kurallara göre; tüm yurt içi uçuşlarda seyahat edecek yolcuların uçuşlarını sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmesi için HES Kodu ile kontroller sağlanacak ve uçuşa 24 saat kala tüm yolcuların risk durumları HES kodu üzerinden sorgulanacaktır.

HES kodu nasıl alınır?

1- "Hayat Eve Sığar" uygulamasını açın. "HES Kodu İşlemleri" seçeneğine tıklayın.

"HES Kodu Oluştur" butonuna tıklayın. Kod kullanım süresini seçerek kod oluşturun.

Dilerseniz HES uygulamanızı mobil cihazınıza indirebilir, daha kolay kullanım sağlayabilirsiniz. Eğer HES uygulamasını indirmediyseniz:

HES uygulamasını AppStore’dan indirmek için tıklayın.

HES uygulamasını Google Play’den indirmek için tıklayın.

2- Cep telefonunuzun SMS kısmına HES yazıp boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, Kimlik Kartının Ön Yüzündeki Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve "Paylaşım Süresi" gün sayısı olarak yazılmalı ve 2023'e SMS olarak gönderilmelidir. Sistem üzerinden, seyahatiniz için geçerli gün sayısı kadar HES kodunuz telefonunuza gönderilicektir.

Paylaşım Süresi'nin seçeceğiniz uçuşun tarihinden en az 7 gün daha fazla olmalıdır. Örneğin: uçuşunuz 10 gün sonra ise en az 17 gün geçerli Paylaşım Süreli bir kod almalısınız. HES kodunun geçerli olması için Paylaşım Süresi’ni girerken yolculuk tarihine kadar olan gün sayısına en az 7 gün daha eklemelisiniz.

Örnek; HES 12345678903 1276 17

Paylaşım süresinin belirtilmemesi durumunda kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılır.

HES kodunu e-devlet ile nasıl alabilirim?

3- e-Devlet sistemi üzerinden de HES kodu almanız mümkün.

e-Devlet sistemi üzerinden, “HES Kodu Üretme ve Listeleme” seçeneğine tıklayın “Yeni Hes Kodu” butonuna basara HES kodunuzu alabilirsiniz.

-Belli bir gün sayısını kapsayan kodları alırken uçuş günlerini dikkatlice seçmelisiniz. Eğer kodunuzun geçerlilik süresi dolmuşsa rezervasyonlarınız onaylanmamaktadır.

-Ayrıca HES kodunuzun geçerli olmaması, iletişim bilgilerinizin eksik veya hatalı olması, doğum tarihi vb. kişisel bilgilerinizdeki hatalar nedeniyle seyahatinize izin verilmeyebilir.