TCBM nisan faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faizi ne yaptı düşürdü mü sabit mi bıraktı?

Piyasaların dört gözle beklediği Merkez Bankası faiz kararı son dakika belli oldu. Altın ve dolar fiyatlarının seyrini belirleyecek olan TCMB'nin nisan ayı faiz kararı belli oldu. Peki Merkez Bankası faizi ne yaptı? Merkez Bankası faizi düşürü mü, sabit mı bıraktı? İşte Son dakika TCMB nisan faiz kararı: