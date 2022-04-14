  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TCBM nisan faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faizi ne yaptı düşürdü mü sabit mi bıraktı?
Ekonomi

TCBM nisan faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faizi ne yaptı düşürdü mü sabit mi bıraktı?

Piyasaların dört gözle beklediği Merkez Bankası faiz kararı son dakika belli oldu. Altın ve dolar fiyatlarının seyrini belirleyecek olan TCMB'nin nisan ayı faiz kararı belli oldu. Peki Merkez Bankası faizi ne yaptı? Merkez Bankası faizi düşürü mü, sabit mı bıraktı? İşte Son dakika TCMB nisan faiz kararı:

Yeniakit Publisher
2022-04-14 14:03:00 - 2022-04-14 14:12:18
TCBM nisan faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faizi ne yaptı düşürdü mü sabit mi bıraktı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı. Piyasaların gözlerini çevirdiği toplantıda, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 seviyesinde sabit tutulmasına karar verildi. 2021 yılı Eylül ayından Aralık ayına kadar 500 baz puan faiz indirerek politika faizini yüzde 14'e indiren TCMB böylelikle son 4 toplantıda pas geçmiş oldu. 

2022 Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihleri:

14 Nisan 2022

26 Mayıs 2022

23 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay