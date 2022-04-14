TCBM nisan faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faizi ne yaptı düşürdü mü sabit mi bıraktı?
Piyasaların dört gözle beklediği Merkez Bankası faiz kararı son dakika belli oldu. Altın ve dolar fiyatlarının seyrini belirleyecek olan TCMB'nin nisan ayı faiz kararı belli oldu. Peki Merkez Bankası faizi ne yaptı? Merkez Bankası faizi düşürü mü, sabit mı bıraktı? İşte Son dakika TCMB nisan faiz kararı:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı. Piyasaların gözlerini çevirdiği toplantıda, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 seviyesinde sabit tutulmasına karar verildi. 2021 yılı Eylül ayından Aralık ayına kadar 500 baz puan faiz indirerek politika faizini yüzde 14'e indiren TCMB böylelikle son 4 toplantıda pas geçmiş oldu.
2022 Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihleri:
14 Nisan 2022
26 Mayıs 2022
23 Haziran 2022
21 Temmuz 2022
18 Ağustos 2022
22 Eylül 2022
20 Ekim 2022
24 Kasım 2022
22 Aralık 2022