Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesiyle harekete geçen milyonlarca esnaf, 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği için 25 Mayıs’ta başvurulara başladı. Başvuruda bulunan vatandaşlar, esnafa hibe desteği başladı mı, ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor.

TC kimlik numarasına göre hibe desteği ödemeleri nasıl yatacak?

Ödemelerde başvuru sırası dikkate alınacak. Başvuruların başladığı ilk gün T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar başvuruda bulunmuştu. Dolayısıyla ilk ödemeler de T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olan esnafa iletilecek.

Esnafa hibe desteği başvuruları 23 Haziran'a kadar devam edecek. E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen başvurular için başvuru sıralaması verilmişti. TC kimlik numarasının son hanesi

0 olan vatandaşlar 25 Mayıs Salı,

2 olanlar 26 Mayıs Çarşamba,

4 olanlar 27 Mayıs Perşembe,

6 olanlar 28 Mayıs Cuma,

8 olanlar 29 Mayıs Cumartesi başvurularını gerçekleştirecek.

30 Mayıs-23 Haziran tarihlerinde ise tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek. Bu sıralamaya göre 23 Haziran'a kadar herkes başvuru yapabilecek.