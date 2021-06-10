  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bodrum'da yine fiyatlar tavan yaptı! Dürüm 400 lira
Fenebahçe'ye müjde
Hakkari’de operasyon: 181 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
ABD'de süpermarkette silahlı saldırı
Ekonomi TC kimlik numarasına göre hibe desteği ödemeleri nasıl yatacak?
Ekonomi

TC kimlik numarasına göre hibe desteği ödemeleri nasıl yatacak?

Esnafa hibe desteği ödemeleri başladı mı, ne zaman yatacak? Hibe desteği ödeme tarihi 2021 belli oldu. Esnafa hibe desteği kapsamında 3 bin ve 5 bin TL’lik yardım ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. E-Devlet üzerinden başvuruların alındığı hibe desteği başvuruları TC kimlik numaralarına göre yatırılacak. Peki, TC kimlik numarasına göre hibe desteği ödemeleri nasıl yatacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-10 22:31:00 -
TC kimlik numarasına göre hibe desteği ödemeleri nasıl yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesiyle harekete geçen milyonlarca esnaf, 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği için 25 Mayıs’ta başvurulara başladı. Başvuruda bulunan vatandaşlar, esnafa hibe desteği başladı mı, ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor.

TC kimlik numarasına göre hibe desteği ödemeleri nasıl yatacak?

Ödemelerde başvuru sırası dikkate alınacak. Başvuruların başladığı ilk gün T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar başvuruda bulunmuştu. Dolayısıyla ilk ödemeler de T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olan esnafa iletilecek.

Esnafa hibe desteği başvuruları 23 Haziran'a kadar devam edecek. E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen başvurular için başvuru sıralaması verilmişti. TC kimlik numarasının son hanesi
0 olan vatandaşlar 25 Mayıs Salı,
2 olanlar 26 Mayıs Çarşamba,
4 olanlar 27 Mayıs Perşembe,
6 olanlar 28 Mayıs Cuma,
8 olanlar 29 Mayıs Cumartesi başvurularını gerçekleştirecek.
30 Mayıs-23 Haziran tarihlerinde ise tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek. Bu sıralamaya göre 23 Haziran'a kadar herkes başvuru yapabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay