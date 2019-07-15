T.C. Devlet Demiryolları TCDD personel alımı son dakika başvuruları

TCDD yani Devlet Demiryollar 38 personel alımının yapılacağı açıklanmasından sonra TCDD alımlarının ne zaman yapılacağı ve Devlet Demiryolları personel alım başvuru şartlarının neler olacağı merak ediliyordu. TCDD son dakika alımı ilanında 6 Alıştırıcı-Montör (İçten Ateşlemeli Motorlar) (Deniz Ve Uçak Motorları Hariç) , 1 Makine Montaj İşçisi, 1 Nezaretçi Ve Ustabaşı (Makine Ve Metal Mamuller İmalatı), 25 Teknik Servis Elemanı ve 5 Tren Makinisti olmak üzere toplamda 38 bin personel alımı gerçekleştireceklerini açıkladı. Peki TCDD başvuruları ne zaman? TCDD başvuru şartları neler? Devlet Demiryolları personel alımı 2019.

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından yayınlanan İŞKUR iş ilanına göre Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesinde personel alım ilanı yapıldı. TCDD yayımladığı ilanda, İstanbul, Ankara, Çankırı, İzmir, Balıkesir, Konya, Hatay, Kütahya ve Marmaray İşletme müdürlüğüne alım yapılacak. Devlet Demiryolları taşımacılık alanında 6 Alıştırıcı-Montör (İçten Ateşlemeli Motorlar) (Deniz Ve Uçak Motorları Hariç) , 1 Makine Montaj İşçisi, 1 Nezaretçi Ve Ustabaşı (Makine Ve Metal Mamuller İmalatı), 25 Teknik Servis Elemanı ve 5 Tren Makinisti olmak üzere toplamda 38 bin personel alımı gerçekleştireceklerini açıkladı.

Devlet Demiryolları TCDD İŞKUR başvuru şartları neler?

Bu kapsamda adaylardan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış olmak, Erkek adaylar için askerlik ile bağlantısı bulunmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak ve Hal durumunu ( Eski hükümlü, engelli veya TMY ) gösterir belgelere sahip olmaları gerekmektedir. TCDD 38 kişilik boş kadro ile, 6 Alıştırıcı-Montör (İçten Ateşlemeli Motorlar) (Deniz Ve Uçak Motorları Hariç) , 1 Makine Montaj İşçisi, 1 Nezaretçi Ve Ustabaşı (Makine Ve Metal Mamuller İmalatı), 25 Teknik Servis Elemanı ve 5 Tren Makinisti kadrolarında alım yapacak.

TCDD başvuruları ne zaman?

Adaylar başvurularına 10 Temmuz 2019 tarihinde başlamıştı ve artık sona eriyor. Adaylar başvurularını en geç 16 Temmuz 2019 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvurular İŞKUR resmi İnternet sitesi üzerinden https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinde yapılacaktır.