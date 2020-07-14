TBPF Başkanı Özdemir'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Özdemir, yaptığı açıklamada, "Ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ancak, milletimiz, bu darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı." ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz gecesi millet eğilmedi, Türkiye yenilmedi." diyen Özdemir, şunları kaydetti:

"Ecdadımızın tarihte gösterdiği şanlı mücadele, milletimizin 15 Temmuz gecesi tüm farklılıklarını geride bırakarak tek vücut olarak, devlet ilkeleri etrafında birleşerek, yaptığı kahramanlıklar yaşadığımız badireleri atlatmamızda ve istikbale yürüyüşümüzde bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecektir. 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere bu toprakları vatan yapan tüm aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi bir kez daha sonsuz minnet, şükran, rahmet ve saygıyla yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize şükranlarımı sunuyor sağlıklı uzun ömürler diliyorum."