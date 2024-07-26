TBMM'yi provoke eden DEM'liden büyük namertlik!

Mersin'de terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan lehine slogan atıp, örgütün sözde marşıyla halay çeken terör yandaşları cezaevine gönderildi.

Zanlılara gözaltına alındıkları polis aracında "Ölürüm Türkiye'm" türküsü dinletilmişti.

DEM'li Bozan TBMM'yi karıştırdı!

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan TBMM Genel Kurulu'nda kürsüye çıkarak terör yandaşlarını savunup, Türk polisini işkencecilikle suçladı. Ardından da AK Parti milletvekillerine sataşan Ali Bozan TBMM'yi provoke ederek arbede yaşanmasına sebep oldu.

Bozan, Adil Karaismailoğlu'ndan yediği Osmanlı tokadının ardından bugün TBMM'de açıklamada bulundu.

DEM Partili terör sevici PKK yandaşlarını savunmayı sürdürerek şunları söyledi:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Bugüne kadar sokakta da Meclis'te de birilerine acı da gelse gerçekleri söyledik. Söylemeye de devam edeceğiz. Asgari ücretlinin, emeklinin, memurun, emekçinin, esnafın, Kürt halkının, ezilen halkların ve tüm inançların haklarını savunduk. Savunmaya devam edeceğiz. Öyle linç girişimiyle bize geri adım attırmaya çalışanlara tek bir sözümüz var. Tek bir adım geri atan namerttir. Sokakta da Meclis'te de sözünü söylemekten sakınan namert olsun."