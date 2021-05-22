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Gündem TBMM'ye sunuldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yasa teklifi
Gündem

TBMM'ye sunuldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yasa teklifi

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 18:33:00 -
TBMM'ye sunuldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yasa teklifi

AK Parti İstanbul milletvekili Vedat Demiröz ve AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Kanun kapsamında 30 Nisan öncesi vergi, vergi cezaları, idari para cezaları, covid kapsamında idari para cezaları SGK borçları vb gerçekleştirilmemiş ödemeler yapılandırılabilecek.

Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerine yerine getirmeleri halinde geçmiş ödemle performansına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmayacağı hususunda düzenleme yapılıyor.

Teklif ile işletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme imkanı sağlanacak.

Kanun teklifinin genel gerekçesinde ise bir önceki yapılandırma sonrası salgın nedeniyle yeni imkan talebinin yoğunlaşması gösterildi.

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