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Gündem TBMM'ye sunuldu! Irak-Suriye, Orta Afrika ve Lübnan'da görev yapan Türk askerleri...
Gündem

TBMM'ye sunuldu! Irak-Suriye, Orta Afrika ve Lübnan'da görev yapan Türk askerleri...

Irak-Suriye, Orta Afrika ve Lübnan'da görev yapan Türk askerlerinin görev sürelerini uzatan tezkereler TBMM'ye sunuldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 11:51:00 -
TBMM'ye sunuldu! Irak-Suriye, Orta Afrika ve Lübnan'da görev yapan Türk askerleri...

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2 aylık tatilin ardından yeni yasama çalışmalarına bugün başlayacak. TBMM ilk gündem maddeleri ise ekim ayında süresi dolacak olan tezkereler ve cinsel saldırı ile suçlanan Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması olacak.

Irak-Suriye, Orta Afrika ve Lübnan'da görev yapan Türk askerlerinin görev sürelerini uzatan tezkelere TBMM'ye sunuldu. TBMM'den çıkacak kararla Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetki 1 yıl daha uzatılması bekleniyor.

HDP tezkerelere karşı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin Suriye'de ve Irak'ta terör örgütlerine yönelik düzenlenecek harekatlara izin veren tezkereler için her zaman olduğu gibi yine olumsuz yönde oy kullanacak.

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