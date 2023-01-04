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Ekonomi TBMM’ye sınavla yasama uzman yardımcısı alınacak
Ekonomi

TBMM’ye sınavla yasama uzman yardımcısı alınacak

TBMM İdari Teşkilatında çalıştırılmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yasama Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre (47) yasama uzman yardımcısı alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 15:05:00 -
TBMM’ye sınavla yasama uzman yardımcısı alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Yasama uzman yardımcılığı giriş sınavı için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (A) grubu kadrolar için 2021-2022 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) sonuçları esas alınacak.

Başvurular 04.01.2023 tarihinde başlayıp 13.01.2023 tarihi mesai bitiminde sona erecek.

Başvurular, https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacak.

Adayların 01.01.2023 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

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