TBMM’ye sınavla yasama uzman yardımcısı alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Yasama uzman yardımcılığı giriş sınavı için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (A) grubu kadrolar için 2021-2022 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) sonuçları esas alınacak.

Başvurular 04.01.2023 tarihinde başlayıp 13.01.2023 tarihi mesai bitiminde sona erecek.

Başvurular, https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacak.

Adayların 01.01.2023 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız