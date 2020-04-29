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Gündem

TBMM'ye 'Netflix' çağrısı

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, eşcinselliği meşrulaştırmaya çalışan Netflix'in denetlenmesi gerektiğini bildirdi. Ersoy, bu konuda yasal boşluk varsa, TBMM'nin bu konuda yasal düzenleme yapabileceğini ifade etti.

2020-04-29 16:12:00 -
TBMM'ye 'Netflix' çağrısı

yeniakit.com.tr MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, ahlaksız yapımlarıyla tanınan, eşcinselliği meşrulaştırmaya çalışan Netflix'in denetlenmesi gerektiğini bildirdi.

Kokuşmuş Batı zihniyetini topluma empoze etmeye çalışan ABD merkezli dijital yayın platformu Netflix, skandal yapımlarıyla tepki toplamaya devam ediyor.

"Yasal boşluk varsa TBMM ve Mustafa Şentop bu konuda yasal düzenleme yapar"

Konuyla ilgili Twitter'dan paylaşım yapan MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, eşcinselliği meşrulaştırmaya çalışan Netflix'in mutlaka denetlenmesi gerektiğini bildirdi.

RTÜK'e ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a çağrıda bulunan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Evde kalma süreci uzadıkça daha çok farkedilen Netflix dizilerindeki eşcinselliği bilinç altına yerleştirip sıradanlaştırma hatta meşrulaştırmaya dönük yayınların mutlak denetimi lazım. @rtukkurumsal eğer yasal boşluk varsa @TbmmMv @MustafaSentop bu konuda yasal düzenleme yapar.

"Bu faciaya izin verilmemeli"

Bu konu özgürlük alanı şeklinde geçiştirilmemeli mesele farklı cinslerin teşhirinin çok ötesinde eşcinselliği normalleştirme olarak zuhur ediyor. Diyanet haklı olarak bu konularda nasihatte bulunurken özel kanal bile olsa devlet iznine tabi yerlerde bu faciaya izin verilmemeli."

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Yorumlar

ali

bein digiturkun film kanallari d bu konuds cok denetimsuz,
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Veysel

Bu millet bin sene Kur'an'a bayraktar Alem-i İslam'a analık ,babalık ,abilik yapmıştır.Neslimizi ,büyükler olarak biz korumaz ve iyi yetiştirmek isek 30-40 sene sonra ellerimizi dizlerimize vurur dururuz.Soysuz, yozlaşmış,kimlikliksiz bir nesil gelirki bunun sorumlusu biz oluruz.Sayın hocama en derin saygılarımı sunuyorum,bu hassas adımı için.
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