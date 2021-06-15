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Aktüel TBMM'ye girişte “aşı kartı” uygulaması
Aktüel

TBMM'ye girişte “aşı kartı” uygulaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ziyaretçi girişlerinde “aşı kartı” uygulamasına başlandı. Aşı kartı olan vatandaşlar Meclisin çalıştığı günlerde HES kodunu göstererek Meclis’e girebilecek. Olmayanlar ise Meclis kampusuna alınmayacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 23:29:00 -
TBMM'ye girişte “aşı kartı” uygulaması

yeniakitcom.tr

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ziyaretçi girişlerinde “aşı kartı” uygulamasına başlandı. Genel Kurul'un çalıştığı Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri aşı kartı ile ziyaretçi alımı uygulaması bugün itibariyle başlatıldı.

Ziyaretçilerin aşı kartına bakıldı

Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında başlatılan uygulamaya göre; Genel Kurul'un çalıştığı Salı, Çarşamba Ve Perşembe günleri TBMM'ye ziyaretçi girişlerinde “aşı kartı” zorunluluğu getirildi. İki doz aşı olup, aşı kartına sahip olanlar HES kodu ile TBMM'ye giriş yapabilecek. Uygulamaya, partilerin grup toplantılarının yapıldığı bugün start verilirken, Meclis'e randevulu olarak gelen ziyaretçiler, Meclis’e girişinde kontrol edildi. Meclis’i ziyaret etmek isteyen vatandaşların önce HES koduna, ardından da e-nabız üzerinden iki doz aşı olduklarına dair bilginin bulunduğu aşı kartlarına bakıldı. Aşı kartı olan vatandaşlar Meclis'e alındı. Aşı kartı olmayanlar ise içeri alınmadı.
Yeni Akit Gazetesi

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