TBMM'ye girişte “aşı kartı” uygulaması

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ziyaretçi girişlerinde “aşı kartı” uygulamasına başlandı. Genel Kurul'un çalıştığı Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri aşı kartı ile ziyaretçi alımı uygulaması bugün itibariyle başlatıldı.

Ziyaretçilerin aşı kartına bakıldı

Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında başlatılan uygulamaya göre; Genel Kurul'un çalıştığı Salı, Çarşamba Ve Perşembe günleri TBMM'ye ziyaretçi girişlerinde “aşı kartı” zorunluluğu getirildi. İki doz aşı olup, aşı kartına sahip olanlar HES kodu ile TBMM'ye giriş yapabilecek. Uygulamaya, partilerin grup toplantılarının yapıldığı bugün start verilirken, Meclis'e randevulu olarak gelen ziyaretçiler, Meclis’e girişinde kontrol edildi. Meclis’i ziyaret etmek isteyen vatandaşların önce HES koduna, ardından da e-nabız üzerinden iki doz aşı olduklarına dair bilginin bulunduğu aşı kartlarına bakıldı. Aşı kartı olan vatandaşlar Meclis'e alındı. Aşı kartı olmayanlar ise içeri alınmadı.

