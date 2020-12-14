TBMM’nin bütçe maratonu bu hafta da devam edecek
Meclis, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki mesaisini sürdürecek.
Bugün Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı’nın bütçeleri ele alınacak. Yarın Cumhurbaşkanlığı bütçesi müzakere edilecek. Aynı gün 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin ilk 4 dört maddesi, çarşamba günü 9 maddesi, perşembe günü ise 3 maddesi görüşülecek. Bütçe maratonu, cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla tamamlanacak.