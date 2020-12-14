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Siyaset TBMM’nin bütçe maratonu bu hafta da devam edecek
Siyaset

TBMM’nin bütçe maratonu bu hafta da devam edecek

Meclis, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki mesaisini sürdürecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 20:24:00 -
TBMM’nin bütçe maratonu bu hafta da devam edecek

Bugün Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı’nın bütçeleri ele alınacak. Yarın Cumhurbaşkanlığı bütçesi müzakere edilecek. Aynı gün 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin ilk 4 dört maddesi, çarşamba günü 9 maddesi, perşembe günü ise 3 maddesi görüşülecek. Bütçe maratonu, cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla tamamlanacak.

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