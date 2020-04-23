  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

TBMM'nin açılışının 100. Yılı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Tören Alanı'nda İstiklal Marşı'nı okudu - Kutlama etkinlikleri kapsamında, TBMM'de havai fişek, lazer ve ışık gösterisi gerçekleştirildi

2020-04-23 22:05:53 -
TBMM'nin açılışının 100. Yılı

TBMM (AA) - Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Tören Alanı'nda İstiklal Marşı'nı okudu.

Meclis'in açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları dolayısıyla TBMM Tören Alanı'nda havai fişek, ışık ve lazer gösterisi gerçekleştirildi.

Programın başında, alana kurulan ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Huber Köşkü'nde gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşması yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasını dinleyen TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki bazı milletvekilleri saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı okudu.

Tören, havai fişeklerin atılmasının ardından sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı