TBMM’nin 29. Başkanı Mustafa Şentop oldu

Muhammet Kutlu TBMM

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 29. Başkanı, 3. tur oylamada 336 oy alan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop oldu. Meclis, yeni başkanın seçilmesinin ardından yasama faaliyetlerine 27 Mart 2019 tarihine kadar ara vererek tatile girdi. 4 adayla yarışan Şentop, teşekkür konuşmasında şunları dile getirdi: “Bugün yüce heyetinizin oylarıyla tecelli etmiş olan aziz milletimizin de itimatıdır. Sizlerin yardımı bu ağır mesuliyetin yerine getirilmesinde bana yardımcı olacaktır. 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısına bu yüce Meclis ikinci defa gazilik unvanı almıştır. Burada hep beraber milletvekillerimiz darbeye karşı gelmişlerdir. Milletimizin ümidi daima bu Meclis olmuştur. Devletimizin teminatı, demokrasinin kalbidir.”