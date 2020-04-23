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Siyaset

TBMM’nin 100. yıl dönümü kutlanıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100.

2020-04-23 09:55:01 -
TBMM’nin 100. yıl dönümü kutlanıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümü, Mecliste düzenlenen törenle kutlandı.


TBMM’nin açılışının 100. yıl dönümü dolayısıyla Mecliste düzenlenen tören, Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başladı. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanvekilleri, milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı. Törende Şentop’un Atatürk Anıtı’na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Korona virüs sebebiyle törene katılanlara maske dağıtıldı.

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