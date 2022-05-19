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Siyaset TBMM'den Yunanistan'a tokat
Siyaset

TBMM'den Yunanistan'a tokat

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan resmi makamlarının 'Pontus' iddialarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden videolu bir mesaj yayınladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 16:45:00 -
TBMM'den Yunanistan'a tokat

YENİ AKİT  ANKARA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan resmi makamlarının 'Pontus' iddialarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden videolu bir mesaj yayınladı. Şentop paylaşımında, “İki gün önce sempozyum için gönderdiğimiz video mesajında, bugün Yunan makamlarının tarihi çarpıtma çabaları karşısında tavrımızı ortaya koymuştuk. Zalimler mağdur retoriği ile tarihi gerçeklerin üstünü örtemez. Yunan mezaliminin hesabı kapatılamaz. Güneş balçıkla sıvanmaz” ifadelerini kullandı.

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