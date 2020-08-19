TBMM’den Yunan zulmüne rapor
TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, Batı Trakya ve Oniki Adalar’da yaşayan Türk azınlığın sorunları ile Yunanistan’daki ortak kültürel mirasın korunmasında yaşanan güçlükleri inceleyerek, bir rapor hazırladı.
“Son yıllarda, Yunan makamlarınca atılan bazı olumlu adımlara karşın, Yunanistan’da ortak kültürel miras gerektiği gibi korunmamaktadır” denilen raporda, “Yunan makamları, Sultan Çelebi Mehmet Camisi’nin restorasyonunda olduğu gibi, Türk makamlarıyla iş birliği halinde tarihi Osmanlı eserlerinin restorasyonuna sıcak bakmamaktadır. Atina ve Selanik’te faal cami bulunmaması buralarda yaşayan Türk azınlığın tepkisini çekmektedir. Atina, Avrupa başkentleri içinde cami olmayan tek başkenttir” ifadeleri kullanıldı.