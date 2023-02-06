TBMM’den kan bağışı kampanyası

TBMM Başkanlığı tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, “6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17’de Kahramanmaraş Pazarcık Merkezli 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana başta olmak üzere çevre illeri yoğun şekilde etkilemiştir. Deprem bölgelerinde oluşacak kan ihtiyacı için Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına destek olmak amacıyla TBMM Şeref Holünde Kızılay kan bağışı merkezi oluşturulmuştur. Kan taleplerine hızlı cevap vermek için başlatılan bağış kampanyasına destek amacıyla milletvekilleri, personel, ziyaretçiler ve TBMM’de bulunan herkes kan bağışında bulunmaya davet edilmiştir” ifadelerine yer verildi.