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Gündem TBMM’den Fransa Ulusal Meclisi’ne tokat gibi cevap!
Gündem

TBMM’den Fransa Ulusal Meclisi’ne tokat gibi cevap!

Yeniakit Publisher
2024-05-02 19:10:00 -
TBMM’den Fransa Ulusal Meclisi’ne tokat gibi cevap!

TBMM’den Fransa Ulusal Meclisi’ne tokat gibi karşılık geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un imzasını taşıyan tezkerede “Kendi sömürgeci ve kanlı geçmişleriyle yüzleşemeyenlerin ülkemize karşı gündeme getirdikleri mesnetsiz iddialarının bir karşılığı yoktur” ifadeleri yer aldı.

TBMM Genel Kurulu’nda, Fransa Ulusal Meclisi’nin 29 Nisan 2024 tarihinde kabul ettiği Asuriler ve Keldanilerle ilgili karara karşı Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un imzasını taşıyan tezkerede şu ifadelere yer verildi:

“Fransa Ulusal Meclisi tarafından 29 Nisan 2024 tarihinde kabul edilen, hukuki ve tarihi temelden yoksun, önyargılara dayanan Asuri ve Keldanilerle ilgili kararı esefle ve şiddetle kınıyoruz. Kendi sömürgeci ve kanlı geçmişleriyle gerçek anlamda yüzleşemeyenlerin ülkemize karşı hasmane bir tutumla gündeme getirdikleri mesnetsiz iddialarının bir karşılığı yoktur. Tarihin siyasi saiklerle tahrif edilmesini en güçlü şekilde reddediyoruz. Parlamentoların, tarihten düşmanlık çıkarmak yerine, ülkeler ve halklar arasında dostluk ve işbirliğini geliştirmesi, mevcut ve gelecek nesiller için daha barışçıl bir dünya yaratmaya gayret etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Başka ülkelerin tarihi konusunda karar almak, başka ulusları yargılamaya kalkmak parlamentoların görevi değildir. Parlamentolar kendilerini tarihçilerin ve yargıçların yerine koyamaz. Bu gerçekleri bir kez daha hatırlatarak, art niyetli, haksız ve hukuksuz bu kararı en güçlü şekilde kınıyor, Fransa Ulusal Meclisi ve diğer mercileri, dostluk ve müttefiklik ruhu ile uluslararası hukuka uygun şekilde hareket etmeye davet ediyoruz”

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