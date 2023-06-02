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Gündem TBMM'deki yemin töreninin ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! 20 ülkeden liderler katılacak
Gündem

TBMM'deki yemin töreninin ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! 20 ülkeden liderler katılacak

Yeniakit Publisher
2023-06-02 23:37:00 -
TBMM'deki yemin töreninin ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! 20 ülkeden liderler katılacak

TBMM'deki yemin töreninin ardından 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın yemin edecek. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine ilişkin detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın TBMM'de düzenlenecek yemin törenine 20 ülkeden liderlerle 45'e yakın bakan katılacak. 

13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ederek görevine başlayacak.

Erdoğan'ın dünya liderleri ile diplomasi trafiği yemin töreninden sonra da devam edecek.

Türk Cumhuriyetleri tam kadro katılacak

Yemin töreninde Türk Cumhuriyetleri kalabalık bir kadroyla temsil edilecek. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in yanı sıra diğer ülkelerden de lider düzeyinde katılım olacak.

Somali, Cezayir ve Balkan ülkelerinden de katılım devlet başkanı düzeyinde olacak. Katar Başbakanı El Sani’nin de TBMM’de liderler için ayrılan locada yerini alması bekleniyor.
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Paşinyan da geliyor

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in Ermenistan Başbakanlık Ofisine dayandırdığı haberine göre, Paşinyan da, Erdoğan'ın yarınki yemin törenine katılacak.

Cumartesi günü yapılacak törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir ziyaretinin ardından atlı birlikler eşliğinde Beştepe’ye gitmesi planlanıyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yemin törenine katılmak üzere cumartesi günü Ankara’ya gelecek.

 

BAE lideri Şampiyonlar Ligi finalini de izleyecek

Yemin töreninden sonra Cumhurbaşkanı’nın ilk konuğu Birleşik Arap Emirlikleri Emiri Mohammed bin Zayed olacak. BAE Emiri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşmenin ardından İstanbul’da yapılacak Şampiyonlar Ligi Finali’ni izleyecek.

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