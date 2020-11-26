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Gündem TBMM’deki kanun hazırlığı tuzaktır! İşte ispatı... 'Hayvan hakları' diye tepinen CHP'lli belediye katliam yaptı
Gündem

TBMM’deki kanun hazırlığı tuzaktır! İşte ispatı... 'Hayvan hakları' diye tepinen CHP'lli belediye katliam yaptı

Son dönemde muhalefet tarafından sürekli dillendirilen hayvan hakları yasası sonrası Büyükçekmece'de yaşanan hayvan katliamı akıllarda soru işaretleri bıraktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 13:55:00 - 2020-11-26 14:18:28

Son günlerde gündeme gelen hayvan hakları yasasıyla ilgili çarpıcı uyarılar yapılırken Büyükçekmece'den gelen görüntüler şok etkisi yaptı.

Muhalefetin gazıyla “Meclis’te hayvan hakları koruma kanunu’ adı altındaki tuzak kanun için çalışmalar devam ederken CHP’li Büyükçekmece Belediyesi hayvan katliamı yaptı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, vatandaş ortaya çıkan durumu, '5 dakika önce belediye poşetlerle bunları bıraktı. Hepsi ölmüş. Bazıları yaşıyor, bazıları ise ölmeye yakın. Bunun açıklamasını kim yapacak? Çekmece belediyesi bu canlıların hesabını kim verecek? Yazık ya' cümleleriyle anlattı.

Hayvan katliamına imza atan CHP zihniyetinin hayvan hakları koruma kanununu alalecele Meclis'e getirmesi manidar bulunurken 'Hayvan hakları olsa demek ki CHP katliam yapmazdı. Demek ki dert  başka ' yorumları yapıldı.

Ali İhsan Karahasanoğlu: Bir tuzak var

Yeniakit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, dün ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında, "AK Parti, İstanbul Sözleşmesi ile düştüğü tuzağa hayvan hakları adı altındaki yasa ile tekrar düşmek üzere. Çok dikkatli olunması lazım. Köpek yavrusunun ayaklarını kesen adama şu anki kanunla da ağır ceza verilebilir. Bir köpek yavrusunun ayağına bıçağı vuran adama cezayı verin. Bu adamlar sadisttir. Verin cezayı. Hayvanlar canlıdır. Bu canlılara yapılan zulüm, 'sahibine yapıldı' gibisinden değerlendirilmemeli. Abidik gubidik maddelerle yarın öbür gün gelip 'Kurban kesmek olur mu olmaz' tartışması gündeme gelirse 'Önce o zaman kardeşim et reyonlarını kapatın' derim. Kediye ve köpeğe yapılan işkencenin devamı insana işkence yapmaktır. Biz kesinlikle bu eziyetlerin karşısındayız. Ama yarın öbür gün kanun boşluğundan yararlanıp, 'Kurban' tartışmasını gündeme getirebilirler" diyerek uyarılarda bulunmuştu.

Şimdiden uyarıyoruz! AK Parti, İstanbul Sözleşmesi'nde düştüğü tuzağa bir kez daha düşmek üzere
Şimdiden uyarıyoruz! AK Parti, İstanbul Sözleşmesi'nde düştüğü tuzağa bir kez daha düşmek üzere

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Şimdiden uyarıyoruz! AK Parti, İstanbul Sözleşmesi'nde düştüğü tuzağa bir kez daha düşmek üzere

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Yorumlar

dökümcü

insanlara deger vermeyen zihniyet hayvanlaramı acıyacak hesap ahirete kalıyor
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