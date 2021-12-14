TBMM'deki el hareketi soruldu! Kılıçdaroğlu önce lafı eveleyip geveledi ardından edepsizliği savundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta kadın milletvekillerinin de bulunduğu TBMM kürsüsünden yaptığı ahlaksızca el hareketine ilişkin, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, konuşurken 'hangi el hareketinin yapılacağının öngörülemez olduğunu' savundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Aralık'ta, TBMM Bütçe Görüşmeleri için söz aldığı kürsüde, AK Parti sıralarına el hareketi yaptı.

Özgür Özel: Vücut dilidir

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, skandal gelişmeyi, "Genel Başkanımız elini elinin sırtına vurmuştur. Sırtına yük bindirmek anlamındaki vücut dilidir." diyerek savundu.

Önce lafı değiştirdi sonra el hareketini savundu

Haber Global canlı yayınına katılan Kılıçdaroğlu, kendisine konuya ilişkin yöneltilen soru üzerine önce farklı açıklamalarda bulunup cevap vermek istemedi. Sunucunun 'Ben size el hareketini sordum ama' diyerek soruyu tekrar etmesine rağmen Kılıçdaroğlu yine konuyu değiştirmeye çalıştı.

CHP Liderinin uzunca konuşmasının ardından sunucu bu kez, 'El hareketine yönelik eleştirileri kabul etmiyorsunuz değil mi?' şeklinde soru yöneltti.

Köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu bunun üzerine, konuşurken hangi el hareketinin yapılacağının öngörülemez olduğunu belirterek, ahlaksızca yapılan hareketini savundu.