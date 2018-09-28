TBMM'de yeni hali: Vekiller ilk kez kullanacak
Yeni sistemin ardından 550'den 600'e çıkan milletvekili sayısı ve Bakanlar Kurulu'nun Cumhurbaşkanlığı'na bağlanmasıyla birlikte Meclis Genel Kurulu'da yeniden düzenlendi.28 Eylül 2018 Cuma 17:57
6 Nisan Anayasa Referandumu ile kabul edilen ve 24 Haziran seçimlerinin ardından tam anlamıyla yürürlüğe giren yeni sistemin ardından TBMM'de yapısal değişiklikler yapıldı.
Eski sistemde 550 milletvekili ve bakanların olduğu Meclis'te artık 600 vekil görev yapacak. Bakanlar ise artık Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olduğu için Meclis Genel Kurulu'nda yer almayacaklar.
Bakanlar Kurulu sıraları kaldırıldı
Bu nedenlerden dolayı TBMM Genel Kurul Salonu, 600 milletvekiline uygun hale getirildi. Bakanlar Kurulu sıraları Genel Kurul'dan kaldırıldı. Bakanlar artık Meclis'e geldiğinde Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu locada yerlerini alacak.
Komisyon sırları da azaltıldı
Eski düzende Bakanlar Kurulu'nın karşı tarafında bulunan komisyon sıraları da yeniden düzenlendi. Meclis Başkanı'nın sağında bulunan sıralar azaltılarak tek sıraya düşürüldü.
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