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TBMM’de ’Tunceli’ tartışması

TBMM Genel Kurulunda Tunceli tartışması yaşandı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:48
TBMM’de ’Tunceli’ tartışması

TBMM Genel Kurulunda Tunceli tartışması yaşandı.


TBMM Genel Kurulunda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurulda HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Tunceli’de katliam yapıldığını iddia etti. Bunun üzerine söz alan MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Türk milletini, geçmişini katliamlarla, soykırımlarla suçlamak isteyenlerin iftiralarla karşılarına çıktığını söyleyerek, "Tunceli’de geçmişte yaşanan hadiseler Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sıhhati döneminde ve yeni Cumhuriyetimizin ayağa kalkmaya çalıştığı, bütün dünyaya karşı millî mücadelesini verip taptaze bir cumhuriyet olarak, devlet olarak var olmaya çalıştığı dönemde bu devleti sıkıntıya sokacak, devleti düzensizleştirecek ve Anadolu’da çok büyük bir ayaklanma noktasında her türlü eylemi, her türlü hukuksuzluğu, katliamı kendisine mubah görecek bir anlayışa karşı devletimizin almış olduğu tedbirdir. Bu noktada geçmişten bugüne ifade ettiğimiz gibi Seyit Rıza da feodal bir eşkıyadır, bir teröristtir. Bu hususta biz devletimizin ortaya koymuş olduğu tavrın o gün itibarıyla da gerekli olduğunu ifade ediyoruz. Bizim tarihten alacağımız dersler elbette olabilir. Tarihte her zaman iyiler, her zaman zaferler olmayabilir; tarihte yenilgiler, sıkıntılar söz konusu da olabilir" ifadelerini kullandı.


HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ise, Başaran’ı savunarak, "Karanlık bir zihniyetin ürünü olarak ortaya çıkan, Demirel’in de PKK hareketini, PKK’yı 29’uncu isyan olarak değerlendirdiği aslında açığa çıkarıyor ki Türkiye’de cumhuriyetle yaşıt olan bu meselede, Kürt sorunu meselesinde değişik zamanlarda Kürtler hak talebine gitmiş, buna da devlet yetkilileri ’29’uncu defa’ diyorlardı. Yani bir isyan yaşanmış. 29 defa eğer bu ülkede, bu ülke tarihinde bir isyan ya da bir başkaldırı yaşanmışsa bunu oturup düşünmek lazım" şeklinde konuştu.


Yapılan isyanları, ortaya çıkan isyan girişimlerini, kalkışmaları, hepsini ayrı ayrı değerlendirmek gerektiğini belirten Levent Bülbül, "Türk tarihinde geçmişten bugüne yaşanan isyanları veyahut da devlete karşı yapılan kalkışmaları sadece bir etnik temele bağlayan bir anlayış hiçbir şekilde tarihî gerçeklikle bağdaşmaz. Bunların hepsinin kendine özel birtakım sebepleri olabilir ama eğer son dönemdekileri kastediyorsak İngiliz altınıyla veya silahıyla, tüfeğiyle kalkıp da Türkiye’nin Musul, Kerkük mücadelesinde zaafa uğratılmasıyla alakalı planlar kapsamında birileri harekete geçirildiyse orada o hainlerin çıkarmış oldukları isyanı bizim memleketimizde, 82 milyon insanın içerisinde olan ve birbirimizle et ile tırnak olmuş olduğumuz Kürt kökenli kardeşlerimizin üzerine atarak bunları tarif etmeye çalışmasınlar" diye konuştu.


Tartışmanın uzaması üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan oturuma beş dakika ara verdi.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 16:48
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