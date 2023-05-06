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Siyaset TBMM'de şov yapıyordu rezil oldu! 1 saniyelik video paylaşan Demirtaş yakında sadece harf paylaşacak...
Siyaset

TBMM'de şov yapıyordu rezil oldu! 1 saniyelik video paylaşan Demirtaş yakında sadece harf paylaşacak...

Yeniakit Publisher
2023-05-06 00:56:00 - 2023-05-06 00:56:39

Terörden cezaevinde tutuklu bulunan ve Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan 1 saniyelik video paylaştı.

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından 1 saniyelik video paylaştı. Demirtaş videoda, başkanlığı kast ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıp 'yaptırmayacağız' ifadelerini kullandı.

Terörden cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş, 17 Mart 2015'te TBMM'deki en kısa grup konuşması ile şov yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenip "HDP varolduğu sürece, seni başkan yaptırmayacağız" demişti.

Milletin oylarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'HDP'ye rağmen!' başkan seçilmesiyle Demirtaş rezil olurken, bu kez de sadece 'yaptırmayacağız' kısmını kesip paylaşmasıyla dikkat çekti.

Demirtaş için, 14 Mayıs seçimlerinin ardından 'bu gidişle sadece harf paylaşacak duruma düşecek' yorumları yapıldı.

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