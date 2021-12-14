TBMM'de şov yapan CHP'li vekil portakalları yere döktü! 'Nimete saygısızlık, millete saygısızlık!'

TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmesinde ilginç anlar yaşandı. Portakal üreticilerinin sorunlarını anlatan CHP Milletvekili Burak Erbay, 1 kasa portakalı kürsüye döktü. Nimeti yere döken Erbay'a diğer milletvekillerinden tepkiler geldi.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde kürsüye bir kasa portakal ile çıktı.

CHP'li vekil portakalları yere döktü

Burak Erbay, portakal üreticisi bir ailenin çocuğu olduğunu söyleyerek “Ben bu portakallar sayesinde okudum. Üretici zor durumda. Köylüler gübre alamıyor, ilaç alamıyorlar. Mersin’de limon üreticileri ağaçları kesiyorlar. Limon üreticisi bitmiş durumda. Şimdi sıra narenciye üreticisinde. Eğer Rusya ile görüşüp kapılar açılmazsa, narenciye ağaçları da kesilmek zorunda kalacak.” dedi.

Erbay, konuşmasının ardından portakalları kürsüye döktü.

TBMM Başkan Vekili Adan uyardı

Meclis Başkan Vekili Celal Adan, Erbay’ı uyararak “Bu yaptığınız doğru değil.” dedi. CHP milletvekilleri Erbay’ı alkışlarken, AK Parti milletvekilleri de duruma tepki gösterdi.

"Nimete saygısızlık, millete saygısızlık"

Meclis’teki gergin anlar tutanaklara ise şöyle geçti:

Burak Erbay (CHP Muğla Milletvekili): Bu portakalları biz ekemedik, görsünler.” dediler; inşallah görürsünüz, inşallah görürsünüz, gereğini yaparsınız diyorum, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Mehmet Şükrü Erdinç (AK Parti Adana Milletvekili): İşte, sizin seviyeniz bu, seviyeniz, kaliteniz bu, kaliteniz. Nimete yaptığınız bu, nimeti yerlere attınız, kaliteniz bu.

Burak Erbay (CHP Muğla Milletvekili): İnşallah görürsünüz, inşallah gereğini yaparsınız.

Çiğdem Erdoğan Atabek (AK Parti Sakarya Milletvekili): Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi ya, siz ne biçim milletvekilisiniz ya!

Bülent Turan (AK Parti Çanakkale Milletvekili): Nimete saygısızlık, millete saygısızlık.

Mehmet Şükrü Erdinç (AK Parti Adana Milletvekili): Kaliteniz bu ya.

Çiğdem Erdoğan Atabek (AK Parti Sakarya Milletvekili): Bu nasıl bir saygısızlık, nasıl bir tavır ya.

Mehmet Şükrü Erdinç (AK Parti Adana Milletvekili): Şov yapmaktan başka bir işe yaramıyorsunuz ya.

Burak Erbay (CHP Muğla Milletvekili): Millet ağaçlarını kesmez, portakal üreticileri de inşallah ağaçlarını kesmez, bitirdiniz milleti.

Çiğdem Erdoğan Atabek (AK Parti Sakarya Milletvekili): Ne kadar ayıp bir şey ya. Yakıştı mı, bir milletvekiline yakıştı mı? Allah’tan arkadaşların yardım ediyor da topluyorlar.

Bülent Turan (AK Parti Çanakkale Milletvekili): Böyle devam etsinler Başkanım, bu üslubu görsün millet.

Çiğdem Erdoğan Atabek (AK Parti Sakarya Milletvekili): Şov zamanı.

CHP milletvekilleri, kürsü önündeki portakalları toplayarak sıralarına götürdü.

Market ürünleriyle kürsüye çıktı

CHP Tekirdağ Miletvekili İlhami Özcan Aygun da Meclis kürsüsüne mango, süt, yumurta, ayçiçek yağı, peynir, kahve gibi marketten aldığı ürünlerle çıktı.

Aygun, malzemeleri kürsüye dizerek ürünlere gelen zamları okudu.

Aygun, aldığı ürünlerin fişini gösterdikten sonra bunları alışveriş filesine koyarak kürsüden ayrıldı.