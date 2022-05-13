TBMM'de skandal anlar! O parti Cübbeli Ahmet Hoca'yı hedef aldı: Allah belasını versin

Cübbeli Ahmet Hoca lakabıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Allah partilerini ilhak eylesin, oy verenlerin bütün ellerini iptal eylesin. Allah'ım yüzde 11-12'nin altındaki reylerini sıfırın altına düşürsün. Allah tüm belaları onların üzerine onların üzerine göndersin" ifadelerini kullanmıştı.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın çıkışından rahatsız olan HDP'den açıklama geldi.

Meclis Genel Kurulu’nda ‘Cübbeli Ahmet ile ilgili hem Türkçe hem de Kürtçe açıklama yapan HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, “HDP’lilerin Cübbeli Ahmet Hoca’ya sözünü buradan ifade etmek istiyorum: Cübbeli…” dedi. Sözlerine daha sonra Kürtçe devam eden Şaşmaz “Allah belasını versin” dedi.

AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel’in “Ne dediğini anlamadık” sözleri üzerine HDP’li Kaçmaz “Allah belasını versin.’ dedim. Bedduasını ilettim ona” diye konuştu.

TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç’in, “Hüseyin Bey, Türkçe söyleseydin de biz de anlasaydık” ifadeleri üzerine bu kez Kaçmaz “Allah belasını versin’ dedim, bedduasını kendisine iade ettim. Allah belasını versin!” diyerek skandal ifadelere imza attı.