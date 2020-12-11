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Siyaset TBMM'de 'Şeriat'ın kelimesine bile tahammül edemediler
Siyaset

TBMM'de 'Şeriat'ın kelimesine bile tahammül edemediler

TBMM'de önceki gün gerçekleştirilen Danıştay bütçesinin görüşmelerinde, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu'nun sözlerini çarpıtan muhalefet ve medyası, 'Şeriat' yaygarası koparttı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 23:57:00 - 2020-12-12 00:06:18
TBMM'de 'Şeriat'ın kelimesine bile tahammül edemediler

AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu TBMM'de önceki gün gerçekleştirilen Danıştay bütçesinin görüşmelerinde konuştu. Aydoğdu'nun, "Bizim tarihimizde hiçbir şekilde şahsın hukukunu, kişinin temel hak ve hürriyetlerini düzenleme devlete bırakılmamıştır, bunu toplum kendisi yapmıştır. Şeriat her şeyin üzerindedir, yani hukuk her şeyin üzerindedir. Şeriat kelimesinden korkarız, hayır öyle değildir, şeriat bizim hukukumuzdur, genel hukukumuzdur, örfi hukuk bunun içindedir. Padişahların yaptığı hukuk hukukçuların hukukudur." şeklindeki konuşması başta CHP Milletvekili Engin Özkoç ile birlikte malum medya tarafından çarpıtıldı. Aydoğdu'nun Şeriat kavramı ile ilgili tanımı, CHP zihniyetinin "Şeriat" sözünün duyulmasına bile tahammül edemediğini gösterdi.

Mal Bulmuş Mağribi Gibi

AK Parti Aksaray Milletvekli Cengiz Aydoğdu'nun TBMM kürsüsünden yaptıği konuşmada "Bizim tarihimizde hiçbir şekilde şahsın hukukunu, kişinin temel hak ve hürriyetlerini düzenleme devlete bırakılmamıştır, bunu toplum kendisi yapmıştır. Şeriat her şeyin üzerindedir, yani hukuk her şeyin üzerindedir. Şeriat kelimesinden korkarız, hayır öyle değildir, şeriat bizim hukukumuzdur, genel hukukumuzdur, örfi hukuk bunun içindedir. Padişahların yaptığı hukuk hukukçuların hukukudur." şeklindeki sözleri CHP'li Engin Özkoç'u çıldırttı.

CHP'li Özkoç, Aydoğdu'nun mesajlarını çarpıttı

Aydoğdu'nun konuşmasına tepki gösteren Özkoç, "Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nde şeriat hukuku değil; adaletli, medeni hukuk geçerlidir. Kendisini kınıyorum." diyerek Aydoğdu'nun mesajlarını çarpıttı. Özkoç'un Aydoğdu'ya yönelik açıklamalarının ardından muhalif medyada harekete geçerek Şeriat yaygarası koparttı.

 

 

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