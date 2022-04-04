  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem TBMM'de konuşan HDP'li vekil Saruhan Oluç, kameralar karşısında rahatsızlandı!
Gündem

TBMM'de konuşan HDP'li vekil Saruhan Oluç, kameralar karşısında rahatsızlandı!

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, TBMM'de basın toplantısı gerçekleştirdi. Bir süre sonra konuşmasını sonlandıran Oluç, "Kusura bakmayın, basın toplantısını sonlandıracağım. Biraz rahatsızlandım çünkü" dedi. Ayakta durmakta güçlük çeken vekil daha sonra salonu terk etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 16:31:00 -
TBMM'de konuşan HDP'li vekil Saruhan Oluç, kameralar karşısında rahatsızlandı!

HDP İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, bugün TBMM'de bir basın toplantısı düzenlendi. 

Kısa bir süre konuşan Oluç, açıklaması esnasında rahatsızlandı.

Hakkı Saruhan Oluç, bu esnada kameralara dönerek, "Kusura bakmayın. Basın toplantısını sonlandıracağım. Biraz rahatsızlandım çünkü." ifadelerini kullandı.

Oluç, salondan çevresindeki isimlerin koluna girmesiyle ayrıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay