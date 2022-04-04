TBMM'de konuşan HDP'li vekil Saruhan Oluç, kameralar karşısında rahatsızlandı!
HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, TBMM'de basın toplantısı gerçekleştirdi. Bir süre sonra konuşmasını sonlandıran Oluç, "Kusura bakmayın, basın toplantısını sonlandıracağım. Biraz rahatsızlandım çünkü" dedi. Ayakta durmakta güçlük çeken vekil daha sonra salonu terk etti.
HDP İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, bugün TBMM'de bir basın toplantısı düzenlendi.
Kısa bir süre konuşan Oluç, açıklaması esnasında rahatsızlandı.
Hakkı Saruhan Oluç, bu esnada kameralara dönerek, "Kusura bakmayın. Basın toplantısını sonlandıracağım. Biraz rahatsızlandım çünkü." ifadelerini kullandı.
Oluç, salondan çevresindeki isimlerin koluna girmesiyle ayrıldı.