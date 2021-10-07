TBMM'de 'Kobani olayları' gerilimi! Utanmaz HDP'liler MHP'li vekile saldırdı
TBMM Genel Kurulu'nda Kobani olayları tartışması yaşandı. Yaptıkları sokağa çıkma çağrısından utanmayan HDP milletvekilleri, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un üzerine yürüdü.
Yeniakit.com.tr
TBMM Genel Kurulu'nda "Kobani olayları" gerilimi yaşandı.
Kürsüye çıkan AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, 6-7 Ekim Kobani olaylarının HDP'nin "Sokağa çıkın ve her yeri Kobani'ye çevirin" talimatı ile başladığını hatırlattı. Utanmaz HDP’liler, AK Partili Ayvazoğlu'na, "Suç işliyorsun, yalan söylüyorsunuz. Yalancılık yapmayın!" diye bağırdı.
Utanmayıp üste çıkmaya çalıştılar
AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci de Kobani olaylarının tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın çağrısı ile yaşandığına dikkat çekti. Terör sevici HDP’li milletvekilleri ise "Ayıptır, ayıp! HDP'nin 37 üyesi katledildi" diye üste çıkmaya çalıştı.
MHP'li vekilin üzerine yürüdüler!
Araya giren MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, HDP'lilere tepki gösterdi. HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir ile MHP'li Kılavuz arasında ikili tartışma yaşandı. Gerilim karşılıklı bağrışmalarla sürerken HDP milletvekilleri MHP'li Olcay Kılavuz'un üzerine yürüdü.