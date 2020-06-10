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Siyaset

TBMM’de gerilim devam etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerilim devam etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 00:40:13 -
TBMM’de gerilim devam etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerilim devam etti.


Tbmm Genel Kurulu’nda Bekçi düzenlemesi görüşmeleri devam etti. CHP. E MHP arasındaki gerilim Genel Kurul oturumu başladıktan sonra devam etti. CHP milletvekilleri ‘özür’ beklediler. CHP milletvekilleri TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş’a tepki gösterdiler. Erdoğmuş oturumu kapatırken, MHP milletvekilleri de ayağa kalktılar. VHP ve MHP milletvekilleri atasında gerilim devam etti.

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