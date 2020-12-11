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Siyaset TBMM'de 'faşist' gerginliği: Bakan Varank'ın sözleri hoşlarına gitmedi!
Siyaset

TBMM'de 'faşist' gerginliği: Bakan Varank'ın sözleri hoşlarına gitmedi!

TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, 'faşist genel başkan' ifadesi kullanınca gerginlik yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 23:41:00 -
TBMM'de 'faşist' gerginliği: Bakan Varank'ın sözleri hoşlarına gitmedi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde konuştu. Bakan Varank, konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlerle ilgili sözlerini eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki sözlerini hatırlatan Varank'ın, 'faşist genel başkan' ifadesi gerginliğe neden oldu. CHP'li milletvekilleri Varank'ın konuşması bitene kadar sıralara vurarak protesto etti. CHP'ye HDP'li vekiller de eşlik etti. Varank protestolar arasında konuşmasını sürdürdü.

Ne olmuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın, ben ona öğretmen demem. Öğretmen, iradesini pazarlayan kişi değildir."

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