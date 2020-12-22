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Aktüel TBMM'de bugün Türkiye-Azerbaycan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması görüşülecek
Aktüel

TBMM'de bugün Türkiye-Azerbaycan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması görüşülecek

Genel Kurul, bu hafta Çevre Ajansının Kurulması ile Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun tekliflerinin yasalaşması halinde 26 Ocak'a kadar çalışmalarına ara verecek

Yeniakit Publisher
2020-12-22 22:43:20 -
TBMM'de bugün Türkiye-Azerbaycan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması görüşülecek

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulu, bugün Türkiye-Azerbaycan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması'nı görüşecek. Genel Kurul, bu hafta Çevre Ajansının Kurulması ile Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin kanun tekliflerinin yasalaşması halinde 26 Ocak Salı gününe kadar çalışmalarına ara verecek.

AK Parti'nin, Meclisin gündemine ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Buna göre, Türkiye ile Azerbaycan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, gündemin ilk sırasına alındı. Genel Kurul, bugün bu teklifin görüşmelerinin bitimine kadar çalışacak.

Ayrıca, Türkiye ile Azerbaycan Arasında Enerji ve Madencilik Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşmanın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ve Türkiye ile Filistin Ulusal Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasında Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının Uygun Bulunmasına Dair Kanun Teklifi de gündemin ön sıralarına alındı.

Genel Kurul, bu hafta, görüşmeleri yarım kalan Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi'nin yasalaşması için de mesai yapacak.

Bu tekliflerin görüşmelerinin tamamlanamaması durumunda Genel Kurul 25 Aralık Cuma, 26 Aralık Cumartesi ve 27 Aralık Pazar günleri de çalışacak.

Genel Kurul, bu tekliflerin yasalaşması halinde, çalışmalarına 26 Ocak 2021 Salı gününe kadar ara verecek.

Öte yandan, İYİ Parti'nin "Vergi muafiyeti tanınan vakıf ve dernekler"; HDP Grup Önerisi "cezaevleri"; CHP'nin "Küresel iklim değişikliği" ile ilgili verdiği grup önerileri kabul edilmedi.


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