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Aktüel TBMM'de bu hafta
Aktüel

TBMM'de bu hafta

Meclis'in bütçe maratonu devam edecek

Yeniakit Publisher
2020-12-13 11:01:35 -
TBMM'de bu hafta

TBMM (AA) - SİNAN USLU - Meclis, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki mesaisini sürdürecek.

Yarın saat 11.00'de toplanacak TBMM Genel Kurulunda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumunun bütçeleri ele alınacak.

Salı günü Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bütçeleri müzakere edilecek.

Aynı gün 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 4 dört maddesi, çarşamba günü 9 maddesi, perşembe günü ise 3 maddesi görüşülecek.

Meclisin bütçe maratonu, cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla tamamlanacak.


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