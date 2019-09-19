TBMM'de bir ilk! İki Milletvekili TSK'ya teslim oldu 1 Ekim'de açılacak olan TBMM bu yıl bir ilke sahne olacak. AK Partili iki milletvekili bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak için TSK'ya teslim olduklarından dolayı açılış törenine katılamayacaklar.

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve Konya Milletvekili Selman Özboyacı, geçen hafta Kırklareli Lüleburgaz'da bulunan 65. Mekanize Piyade Tugayı'na teslim oldular. Milletvekillerinin, 2018'de çıkan ve 21 gün süreli 15 bin lira karşılığında bedelli askerlik hizmetinden yararlandığı öğrenildi. AK Partili vekiller Meclis'in açılışına katılamayacak AK Partili milletvekilleri, 1 Ekim'deki Meclis'in açılışına katılamayacaklar. Ancak 4-6 Ekim tarihinde Kızılcahamam'da yapılacak partinin istişare kampında yer alacaklar. İkisi de AK Parti'nin gençlik kollarında görevli Her iki isim de aynı zamanda AK Parti'nin gençlik kollarında görevli. Büyükgümüş AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı, Özboyacı ise yardımcısı olarak görev yapıyordu.

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