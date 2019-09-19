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TBMM'de bir ilk! İki Milletvekili TSK'ya teslim oldu

1 Ekim'de açılacak olan TBMM bu yıl bir ilke sahne olacak. AK Partili iki milletvekili bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak için TSK'ya teslim olduklarından dolayı açılış törenine katılamayacaklar.

19 Eylül 2019 Perşembe 16:42
TBMM'de bir ilk! İki Milletvekili TSK'ya teslim oldu

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve Konya Milletvekili Selman Özboyacı, geçen hafta Kırklareli Lüleburgaz'da bulunan 65. Mekanize Piyade Tugayı'na teslim oldular. Milletvekillerinin, 2018'de çıkan ve 21 gün süreli 15 bin lira karşılığında bedelli askerlik hizmetinden yararlandığı öğrenildi.

AK Partili vekiller Meclis'in açılışına katılamayacak

AK Partili milletvekilleri, 1 Ekim'deki Meclis'in açılışına katılamayacaklar. Ancak 4-6 Ekim tarihinde Kızılcahamam'da yapılacak partinin istişare kampında yer alacaklar.

İkisi de AK Parti'nin gençlik kollarında görevli

Her iki isim de aynı zamanda AK Parti'nin gençlik kollarında görevli. Büyükgümüş AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı, Özboyacı ise yardımcısı olarak görev yapıyordu.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 16:42
  1. Kırklareli
  2. AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş
  3. Konya Milletvekili Selman Özboyacı
  4. TBMM

YORUM YAZ

  • ArifArif14 dk önce
    Her şey bedelli için. Bu vatan savaş zamanı fakirlerin, barış zamanı zenginlerindir. Bizim zamanımızda delikanlı gibi gidip askerliğini yapmayana kız bile vermezlerdi, şimdilerde ülke yönettiriyorlar.
  • meşemeşe30 dk önce
    ÖKSÜZ , YETİM ,FAKİR , ASKERLİKYAPSIN, MAKAMMEVKİ, ZENGİN ,ASKERLİK YAPMASIN, BU ALLAHİÇİNDOGRU DEYİL DİR ,KULİÇİNDEDOGRUDEYİLDİR,
  • hasanhasan45 dk önce
    Ne güzel askerlik çağında nur topu gibi vekillerimiz var. ne desek boş.
  • Vay beVay be58 dk önce
    Bedelli askerlik para bol..gidip uzun dönem yapsalarya güneydoğuda.. vatansever mücahitler.kimbilir kutsal olan şehadet nasip olur
  • yazıYORUMyazıYORUM58 dk önce
    İyi ..k yiyecekler. Toplumun yarısı bedelliye söverken, bunlar kör göze parmak atmışlar!

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