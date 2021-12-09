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Gündem TBMM'de bir el hareketi daha!
Gündem

TBMM'de bir el hareketi daha!

TBMM'de devam eden bütçe görüşmeleri sırasında İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk uygunsuz el hareketi yaptı. Öztürk'e tepki gösteren AK Partili milletvekilleri ve İYİ Partililer arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 19:32:00 -

2022 bütçe görüşmeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri sürüyor.

TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti ile İYİ Parti milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş oturuma ara verdi.

Ara verdikten sonra İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk uygunsuz el hareketi yaptı. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri Öztürk’e tepki gösterdi. Öztürk ve AK Parti milletvekilleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüde yaptığı uygunsuz el hareketi ile büyük tepki çekmişti.

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