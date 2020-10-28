TBMM’de 4 partiden Fransa’ya ortak tepki

TBMM Genel Kurulu’nda Meclis Başkanlığı’nın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtı açıklamalarının telin edilmesine ilişkin tezkeresi kabul edildi. Bildiride, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil edilen partilerin temsilcileri olarak bizler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam’a, onun aziz peygamberi Hz. Muhammed’e ve Müslümanlara yönelik kışkırtıcı, saygısız ve tehlikeli söylemini şiddetle tel’in ve teşhir ediyor; Batının sağduyu sahibi kanaat önderlerini, siyasetçilerini, düşünürlerini, sanatkarlarını ve toplumsal kesimlerini bu çirkin tavırlar karşısında sağduyudan ve barıştan yana tavır almaya davet ediyoruz” denildi.