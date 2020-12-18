TBMM'de 2020 böyle geçti

TBMM (AA) - AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, yeniden Meclis Başkanı seçildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Libya'ya ve Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri kabul edildi.

CHP İstanbul Milletvekili Berberoğlu, HDP Hakkari Milletvekili Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürülürken, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı.

AA muhabirlerinin derlemelerine göre, TBMM'de 2020 yılındaki önemli olayların kronolojik sıralaması şöyle:

2 OCAK

- Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

28 OCAK

- Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesine olanak sağlayan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

29 OCAK

- Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler, ortak bildiriyle ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını kınadı.

5 ŞUBAT

- TBMM Genel Kurulu'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.

28 ŞUBAT

- AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, ortak bildiriyle, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği hava saldırısını kınadı.

3 MART

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, 6,5 saat süren kapalı oturumda İdlib'deki hain saldırı ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

4 MART

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyelerinin incelemeler için bulunduğu sınır bölgesinde Suriyeli sığınmacılara gerçek mermilerle ateş açan Yunanistan güvenlik güçlerinin insanlık dışı tutumunu kınadı.

6 MART

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten hakkında soruşturma başlatılan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un da aralarında bulunduğu 28 milletvekiline ait 55 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu.

10 MART

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda Kovid -19 karşı yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirme yaptı.

Türkiye'de tespit edilen bir vaka olmadığını bildiren Koca, "Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek ve şu an sadece şunu söyleyebiliriz, bu virüs tespit edilebilmiş değil." dedi.

11 MART

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kovid-19'a ilişkin "Tüm dünyayı kasıp kavuran bu hastalığın ülkemize sirayet etmemesi için gereken her türlü önlemi vakitlice aldık." ifadesini kullandı.

- TBMM'de, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla dezenfekte çalışması yapıldı.

12 MART

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı dik durarak hayatlarını ortaya koyan şehitler için Meclis bahçesine yapılan 15 Temmuz Şehitleri Anıtı törenle açıldı.

13 MART

- TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, grup toplantıları da dahil iki hafta ziyaretçi kabul edilmemesi kararı alındı.

15 MART

- AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM grup toplantılarını iptal etti.

19 MART

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda, Kovid-19 ile mücadele konusunda bilgilendirme yaptı.

Bakan Koca, emekli Orgeneral Aytaç Yalman ile Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 3'e çıktığını bildirdi.

20 MART

- AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişikliği öngören 2. Yargı Paketi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

21 MART

- TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, yurt dışında Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının cenazelerinin Türkiye'ye getirilebileceğini bildirdi.

24 MART

- TBMM'de Kovid-19 ile mücadele önlemleri kapsamında termal kamera uygulamasına geçildi.

- AK Parti heyeti, infaz düzenlemesini de içeren 3. Yargı Paketi ile ilgili bilgi vermek için CHP, İYİ Parti ve HDP'nin Meclis Grubu'na ayrı ayrı ziyarette bulundu.

25 MART

- TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine, Kovid-19 ile mücadele kapsamında tedbirlerin de yer aldığı 15 madde eklendi. Buna göre, adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020’ye kadar durduruldu ve duruşmaların ertelenmesine yönelik HSK'ye yetki verildi.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla planlanan etkinliklerin ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi.

30 MART

- AK Parti TBMM Grup Başkanlığı, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere katkı sağlamak amacıyla "Toplumsal Dayanışma ve Yardım Kampanyası" başlattı.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşını bağışlayarak destek oldu.

31 MART

- AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti.

- Meclis Hastanesinde görevli bir doktora yapılan ikinci Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

2 NİSAN

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Başkanı olarak 44 ülkenin parlamento başkanına, koronavirüsle mücadelede ortak hareket edilmesi yönünde mektup gönderdi.

14 NİSAN

- AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştı.

Kanunla koşullu salıverilme oranı yarıya, mükerrirler ve örgütlü suçlar bakımından infaz oranı ise 2/3'e indirilirken; terör, uyuşturucu ticareti, cinsel saldırı ve istismar suçları, kasten öldürme, yüzün sürekli değişikliğine sebebiyet veren kasten yaralama suçu ve kadına karşı şiddet, işkence ve eziyet suçları ile özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar dışında 3 Mart 2020'ye kadar işlenen suçlarda, 1 yıllık denetimli serbestlik süresi 3 yıla çıkarıldı.

Kovid-19 salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak. Hükümlülerin iyi hallilik değerlendirmesi, infazın tüm aşamalarında ve 6 ayda bir yapılacak. Açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin 3 günlük mazeret izin hakkı 7 güne çıkarılacak.

Elektronik cihazla takip edilebilecek şüpheli, sanık ve hükümlülerin, rızaları alınmak koşuluyla kendilerine ait cihazlar üzerinden de takip edilebilmelerine imkan tanınacak.

15 NİSAN

- TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne, Meclis'te grubu bulunan beş siyasi partinin ortak önergesiyle, sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin düzenleme eklendi.

16 NİSAN

- TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine göre, ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere günlük 39,24 lira destek sağlanacak.

İşveren, her türlü iş veya hizmet sözleşmesini, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında 3 ay süreyle feshedemeyecek.

- Teklifin yasalaşmasının ardından TBMM Genel Kurulu, TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanacağı 23 Nisan 2020 hariç olmak üzere, çalışmalarına hazirana kadar ara verdi.

17 NİSAN

- Meclis Başkanlığına, 26. Yasama Dönemi'nden devreden ve 27. Yasama Dönemi'nde gönderilen yasama dokunulmazlığı tezkeresi sayısı 1000'e ulaşırken, bunlardan 29'u iade edildi.

Meclise, son olarak İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın dokunulmazlık dosyası sunuldu.

21 NİSAN

- AK Parti TBMM Grubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 7 milyon 325 bin lira destek verdi.

23 NİSAN

- TBMM Genel Kurulu, TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı.

Genel Kurulda, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle milletvekilleri, Meclis çalışanları ve gazeteciler maske taktı.

Milletvekili sıraları ile izleyici locaları, sosyal mesafe kuralı gereği birer koltuk boş bırakılarak düzenlendi.

- Meclis'in açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları dolayısıyla TBMM Tören Alanı'nda havai fişek, ışık ve lazer gösterisi gerçekleştirildi.

Programın başında, alana kurulan ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Huber Köşkü'nde gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşması yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasını dinleyen Şentop ve beraberindeki bazı milletvekilleri saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı okudu.

4 HAZİRAN

- TBMM Genel Kurulu'nda, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın, haklarında mahkemelerce verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak milletvekilliği düşürüldü.

11 HAZİRAN

- Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile özlük haklarını düzenleyen Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

18 HAZİRAN

- Kredi kartı banka sözleşmelerinin elektronik olarak uzaktan yapılması, çek mağdurlarının mağduriyetini gidermesini kapsayan ekonomiye ilişkin "torba teklif", TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek kanunlaştı.

23 HAZİRAN

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ilk imza sahibi olduğu, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasına ilişkin 1924 Tarih ve 491 Sayılı Teşkilatı Esasiye Kanununun Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Geçici Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Neden Olunan Mağduriyetlerin Giderilmesi Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edildi.

7 TEMMUZ

- TBMM Başkanlığına, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop yeniden seçildi.

Şentop, başkanlık için CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ve TİP Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş ile yarıştı.

10 TEMMUZ

- Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, TBMM Genel Kurulu'nda okundu.

11 TEMMUZ

- TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan ve 5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla baro kurulabilmesine de imkan tanıyan "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kabul edildi.

16 TEMMUZ

- Gençlik ve Spor Bakanlığınca 81 ilden Ankara'ya getirilen sporcular, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Meclis'te "demokrasi nöbeti" tuttu. Demokrasi nöbetine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı.

- Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yürürlükte olan disiplin nizamında ihtiyaç duyulan düzenleme ve değişikliklerin yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması için hazırlanan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

- TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak bildiri yayımlayarak, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.

22 TEMMUZ

- Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

23 TEMMUZ

- Cumhurbaşkanının, Kovid-19 salgını gerekçesiyle işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemenin uygulamasını 3'er aylık sürelerle 30 Haziran 2021'e kadar uzatabilmesi; cumhurbaşkanının, 31 Aralık 2020 tarihi korunarak, kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bütün olarak uzatabilmesi; ekonominin normalleşmeye başlamasıyla iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi teşvik edilmesi gibi düzenlemeleri içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek kanunlaştı.

- TBMM'de Dijital Mecralar Komisyonu kuruldu.

29 TEMMUZ

- Günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmesi, temsilcilik açmayanlara kademeli olarak ceza verilmesi gibi düzenlemeleri içeren İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

28 EYLÜL

- AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin TBMM grupları ortak bildiri yayımlayarak, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.

1 EKİM

- TBMM Genel Kurulu, iki aylık aranın ardından 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap ederken, "Bu bölgede kalıcı barışın yolu, Ermenilerin, işgal ettikleri her karış Azerbaycan toprağından geri çekilmelerinden geçiyor." dedi.

2 EKİM

- TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

6 EKİM

- Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında, TSK'nin yurt dışına gönderilmesi ve kuvvetlerin kullanılması konusunda hükümete verilen yetkinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

- Türkiye'nin, Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) TSK unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

7 EKİM

- Yeni yasama yılının ilk dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'e sunuldu. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile eşine şiddet uyguladığı iddia edilen Muş Milletvekili Mensur Işık'ın da arasında bulunduğu 26 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

- Irak ve Suriye'deki tüm terörist örgütlerden Türkiye'ye yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

- TBMM Genel Kurulu'nda, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı.

16 EKİM

- TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifiyle performans esaslı program bütçe anlayışı, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na yansıtılacak.

26 EKİM

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısını destekleyerek, boykotun, bütün İslam dünyasının desteğiyle de güçlü bir şekilde gerçekleşmesinin bir zaruret olduğunu bildirdi.

27 EKİM

- TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığının Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamalarının telin edilmesine ilişkin Tezkeresi kabul edildi.

28 EKİM

- Tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmelerinin engellenmesi, taklit ve tağşiş ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlere yönelik yaptırımların ağırlaştırılmasını da içeren gıda, tarım ve orman alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

2 KASIM

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da bulunduğu 18 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

3 KASIM

- TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin ortak önerisiyle "Depremde Alınması Gereken Tedbirlerle İlgili Meclis Araştırması" açılması ve depremde alınması gereken tedbirlerle ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

10 KASIM

- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

11 KASIM

- Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

17 KASIM

- İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

- Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

20 KASIM

- TBMM yerleşkesi ve eklentilerine girişlerde HES kodu uygulamasına geçildi.

27 KASIM

- AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Meclis grupları ortak bildiri yayımlayarak, Fransa Senatosunun Yukarı Karabağ ihtilafına ilişkin aldığı kararı kınadı.

4 ARALIK

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa Ulusal Meclisi'nin hükümete, Sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanıması çağrısında bulunan kararı onaylamasına ilişkin, "Ermenistan dahil dünyada hiçbir devletin tanımadığı, tanınması iddiasının Ermenistan tarafından dile bile getirilmediği Yukarı Karabağ'ı devlet olarak tanıma kararı alan bir parlamento ancak Fransız masallarında yer bulabilir." ifadesini kullandı.

9 ARALIK

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Başakşehir futbol takımımızın Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yönelik, maçın 4. Hakemi, Romanya Futbol Federasyonu'ndan Sebastian Costantin Coltescu'nun ırkçı ifadelerini kınıyor, her alanda bu ayrımcılığı lanetliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

16 ARALIK

- TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına ilişkin ortak bildiri yayımlayarak, "ABD'yi bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye" davet etti







