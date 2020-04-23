TBMM’de 100. yıla yakışır görsel şölen
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, TBMM’nin açılışının 100. yılı havai fişek ve ışık gösterisi ile kutlandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde TBMM’nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla havai fişek ve ışık gösterisi düzenlendi.
Gösteriye TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve milletvekilleri katıldı.
Görsel şölen yaşandı
Gösteri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusa sesleniş konuşmasının ekranlardan gösterimi ile başladı.
Daha sonra İstiklal marşı okundu.