TBMM yeni başkanı kim seçildi?

Mustafa Şentop, yeniden TBMM Başkanı seçildi.

TBMM Başkanlığı seçiminin birinci ve ikinci turunda adaylar seçilebilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı. Meclis Başkanı seçimi için üçüncü tur oylamaya geçildi.

TBMM Genel Kurulunda yapılan birinci tur oylamada 556 milletvekili oy kullandı.

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı seçimi için ilk tur oylama sona erdi. TBMM Başkanlığı seçiminin ikinci turunda adaylar seçilebilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı. TBMM Genel Kurulu’nda, Meclis Başkanlığı seçimi için gizli yapılan 2’nci tur oylamasında, AK Parti’nin adayı Mustafa Şentop 329, CHP’nin adayı Haluk Koç 133, HDP’nin adayı Erol Katırcıoğlu 53, İYİ Parti’nin adayı Hüseyin Filiz 36 oy aldı. İkinci tur oylamasında da adaylar 400 oya ulaşamayınca, seçim 3’üncü tura kaldı. 3’üncü tur oylaması başlarken, bu turda salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. TİP adayı Erkan Baş ise adaylıktan çekildi.

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı seçimi için ikinci tur oylama sona erdi. İkinci oylamada, TBMM Başkanlığı seçiminin birinci turunda adaylar seçilebilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı. Meclis Başkanı seçimi için üçüncü tur oylamada AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, yeniden TBMM Başkanı seçildi.